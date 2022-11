Pacheco fala em aprovar mudança com ‘responsabilidade’

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ter afirmado a Lula que o Congresso vai trabalhar “de forma responsável e célere”

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quarta, 9, ter afirmado ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que o Congresso vai trabalhar “de forma responsável e célere” para garantir os recursos para a manutenção do Auxílio Brasil (que vai voltar a se chamar Bolsa Família) em R$ 600, o aumento real do salário mínimo e outros programas sociais para pessoas de baixa renda.

A equipe da transição de governo negocia uma Proposta de Emenda à Constituição para deixar promessas de campanha fora do teto de gastos – a regra que limita o crescimento das despesas à variação da inflação. Lula se reuniu com Pacheco na residência oficial da Presidência do Senado. “No encontro, tratamos de temas institucionais e de interesse do governo de transição”, escreveu o senador no Twitter.

