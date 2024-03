Suprema Corte dos EUA libera Trump para disputar primária no Colorado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Suprema Corte dos Estados Unidos anulou nesta segunda-feira (4) a decisão da Justiça do Colorado que deixava o ex-presidente Donald Trump inelegível para concorrer no estado, no pleito de 2024, à chefia da Casa Branca. O empresário é o favorito para representar o Partido Republicano na eleição presidencial, marcada para novembro.

Os juízes da mais alta corte do país reverteram a decisão de âmbito estadual por unanimidade. Em dezembro, a Suprema Corte do Colorado havia acatado o argumento de que a 14ª Emenda da Constituição americana desqualificava Trump por insurreição devido à sua participação para instigar a invasão do Capitólio, a sede do Legislativo americano, em 6 de janeiro de 2021, naquele que é considerado o maior ataque à democracia dos EUA na história recente.

Trump é o principal candidato à indicação republicana para desafiar o presidente democrata, Joe Biden, que deve tentar a reeleição. A única rival do empresário restante para a indicação de seu partido é Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul.