Agropecuária puxou atividade econômica brasileira, diz ministro da Agricultura

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou que a agropecuária impulsionou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no ano passado, que cresceu 2,9% ante 2022, para R$ 10,9 trilhões. “Mais uma vez a agropecuária puxou a atividade econômica brasileira, mesmo com as intempéries climáticas e o achatamento de preço das commodities. O governo federal trabalhou muito para adotar medidas de apoio ao setor. Ampliamos linha de crédito, abrimos mercados e geramos empregos”, disse Fávaro, em nota divulgada pelo Ministério da Agricultura.

Na nota, a pasta ressaltou, ainda, que o crescimento de 15,1% do PIB da agropecuária em 2023 é o maior da série histórica divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde 1995.

O PIB do setor somou R$ 677,6 bilhões em 2023. “Teremos mais desafios em 2024, mas continuaremos trabalhando e gerando oportunidades”, afirmou Fávaro na nota.

Estadão Conteúdo