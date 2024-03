Google é alvo de ação judicial de R$ 11,25 bi de mais de 30 empresas europeias

Entre as empresas que fazem parte do grupo estão algumas das principais organizações de notícias, como Axel Springer, Schibsted e DPG Media

Um grupo de mais de 30 empresas de mídia, de 17 países europeus, entrou com uma ação contra o Google em um tribunal holandês na quarta-feira, 28, pedindo indenização de cerca de € 2,1 bilhões (aproximadamente R$ 11,25 bilhões), segundo comunicado de imprensa divulgado pelos escritórios de advocacia Geradin Partners e Stek, que representam as organizações. O grupo alega que as práticas de publicidade digital do Google são anticompetitivas.

Segundo o comunicado, o Google há muitos anos explora sua posição dominante no mercado e as organizações de mídia europeias “sofreram perdas devido a um mercado menos competitivo, o que é resultado direto da má conduta da Google”.

“Sem o abuso da posição dominante por parte da Google, as empresas de mídia teriam recebido receitas significativamente mais altas provenientes de publicidade e pago taxas mais baixas por serviços de tecnologia publicitária”, diz o texto.

Entre as empresas que fazem parte do grupo estão algumas das principais organizações de notícias da Europa, como Axel Springer, Schibsted e DPG Media, além de jornais menores.

O Google diz em nota: “O Google trabalha de forma colaborativa com editores em toda a Europa – nossas ferramentas de publicidade e as de muitas outras empresas de tecnologia do setor ajudam milhões de sites e aplicativos a monetizar seu conteúdo e permitem que empresas de todos os tamanhos alcancem novos clientes de forma eficiente. Esses serviços se adaptam e evoluem em parceria com esses mesmos editores. Essa ação judicial é especulativa e oportunista. Nós vamos nos opor a ela com vigor e com base em fatos.”

Em junho do ano passado, a Comissão Europeia concluiu preliminarmente que o Google viola leis antitruste e inibe a concorrência na indústria da tecnologia publicitária. Na época, a vice-presidente da Comissão, Margrethe Vestager, afirmou que o Google domina os dois aspectos do mercado de venda de publicidade e o órgão disse que o Google abusou dessa posição ao favorecer seu próprio negócio de publicidade, o que fortaleceu sua capacidade de cobrar altas tarifas por seus serviços.

O Google apresentou sua defesa em dezembro de 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo