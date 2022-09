Quatro corpos com ‘sinais de tortura’ encontrados em localidade recuperada pela Ucrânia

A entidade indica que foram os moradores que notificaram “as forças de segurança e apontaram que soldados russos mataram seus concidadãos”

Quatro corpos de civis foram encontrados com “vestígios de tortura” na cidade de Zaliznychne, recentemente reconquistada pela Ucrânia, informou a Promotoria nesta segunda-feira (12).

“Três deles foram enterrados perto de casas particulares, o outro foi enterrado no terreno de uma empresa de asfalto em frente à estação ferroviária”.

Os corpos foram encontrados no domingo “e tinham vestígios de tortura”, disse no Facebook. “De acordo com a versão preliminar da investigação, as vítimas foram mortas pelos militares russos durante a ocupação da cidade”, acrescentou a Promotoria.

A entidade indica que foram os moradores que notificaram “as forças de segurança e apontaram que soldados russos mataram seus concidadãos”.

A ONG Anistia Internacional pediu às autoridades ucranianas que “deem prioridade à compilação de provas” de supostos crimes de guerra nos territórios recentemente retomados das forças russas.

“A compilação dessas provas requer muitos recursos, portanto, pedimos à comunidade internaiconal que forneça recursos que apoiem os esforços da Ucrânia”, disse a organização em um comunicado.

Nos últimos dias, a Ucrânia anunciou progressos significativos na região de Kharkiv, que faz fronteira com a Rússia.

As forças russas foram acusadas de atrocidades, inclusive nos arredores de Kiev, como em Bucha, de onde se retiraram no final de março. Moscou nega qualquer crime e garante que são falsificações.

