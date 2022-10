Putin não vê ‘necessidade’ de falar com Biden

O presidente russo acrescentou que não decidiu ainda se comparecerá ao encontro previsto para acontecer em novembro na Indonésia

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira (14) que não vê “necessidade” de falar com seu homólogo americano, Joe Biden, mesmo no âmbito da cúpula do G20.

“Deveríamos perguntar a ele se está disposto a falar comigo, ou não. Para ser sincero, não vejo necessidade”, disse Putin em uma coletiva de imprensa.

O presidente russo acrescentou que não decidiu ainda se comparecerá ao encontro previsto para acontecer em novembro na Indonésia.

“O tema da minha viagem não foi concluído. Sem dúvida, a Rússia participará. Ainda estamos pensando no formato”, completou.

No início da semana, Biden declarou que não excluía se reunir com Putin, durante a cúpula do G20 prevista para meados de novembro em Bali, Indonésia.

“Ainda vamos ver isso”, declarou Biden aos jornalistas ao ser questionado sobre se aproveitará o evento para conversar diretamente com Putin.

© Agence France-Presse