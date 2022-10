O que são as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos?

Em novembro, os eleitores escolherão os congressistas que conquistarão cadeiras em Washington e em praticamente todas as assembleias legislativas locais

Conseguirá o democrata Joe Biden manter suas estreitas maiorias no Congresso? Ou devolverá o controle do Senado e da Câmara de Representantes para os republicanos, que tentarão obstruir as políticas do presidente americano?

Em 8 de novembro, os eleitores escolherão os congressistas que conquistarão cadeiras em Washington e em praticamente todas as assembleias legislativas locais, além dos governadores de 36 dos 50 estados do país.

Conhecidas como “midterms”, essas eleições de meio de mandato são realizadas dois anos após as presidenciais e funcionam como uma espécie de referendo sobre a política do inquilino da Casa Branca. Em mais de 160 anos, o partido do presidente raramente evitou um voto de sanção.

Os eleitos

Desta vez, o nome do presidente americano não está na cédula eleitoral. Como acontece a cada dois anos, estão em jogo as 435 cadeiras da Câmara de Representantes (Deputados). No Senado, que tem 100 membros, os mandatos duram seis anos. Em 8 de novembro, mais de um terço será renovado, ou seja, 35 assentos. Os eleitos iniciarão seu mandato em 3 de janeiro de 2023.

Os americanos também vão eleger seus governadores e boa parte dos prefeitos e vereadores, sobre os quais recaem as políticas de seu estado em temas importantes como aborto, ou regulamentação ambiental.

Repercussões

O impacto destas eleições poderá ser decisivo em todo país.

Biden implora os americanos maiorias “folgadas” para conseguir evitar as regras legislativas que, hoje, impedem-no de legalizar o aborto em todo país, ou proibir rifles de assalto. “Os americanos têm uma escolha”, declarou ele recentemente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O aborto, as armas de fogo, ou o sistema de saúde, estão “em votação”, assegurou.

Os republicanos prometem, por sua vez, liderar uma luta contra a inflação e a crise dos opiáceos e continuar sua ofensiva contra os atletas transgêneros.

Os candidatos do Partido Republicano também prometeram que, se obtiverem maioria, abrirão uma série de investigações do Congresso sobre Joe Biden, seu principal assessor durante a pandemia da covid-19, o especialista Anthony Fauci, e o procurador-geral Merrick Garland.

Também planejam enterrar o trabalho da comissão que investiga o ataque ao Congresso americano lançado por partidários do ex-presidente republicano Donald Trump.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que dizem as pesquisas?

De acordo com as pesquisas mais recentes, a oposição republicana tem boas chances de arrebatar pelo menos de 10 a 20 cadeiras na Câmara. Este número seria suficiente para ter maioria.

As pesquisas são menos claras em relação ao Senado, onde os democratas esperam conservar sua maioria.

Duplo referendo

Embora o nome de Joe Biden não esteja nas cédulas, muitos americanos veem esta eleição como um referendo sobre o presidente.

A disputa atual também é um teste sobre o futuro político de Donald Trump, muito ativo na campanha, com inúmeros comícios sendo realizados por todo país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para esses dois políticos, potenciais candidatos à corrida presidencial de 2024, o resultado eleitoral pode ser decisivo, impulsionando, ou freando, suas aspirações.

© Agence France-Presse