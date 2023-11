Mulher sequestrada pelo Hamas deu à luz em Gaza

“Uma das mulheres sequestradas pelo Hamas estava grávida. Ela deu à luz seu bebê no cativeiro”, escreveu Sarah Netanyahu, na carta à primeira-dama dos EUA

Uma mulher sequestrada por comandos do Hamas que atacaram Israel em 7 de outubro deu à luz em Gaza, disse a esposa do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em uma carta divulgada pelo gabinete do chefe do governo nesta quarta-feira (15).

“Uma das mulheres sequestradas pelo Hamas estava grávida. Ela deu à luz seu bebê no cativeiro”, escreveu Sarah Netanyahu, na carta à primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden.

© Agence France-Presse