Repatriado de 11 anos servirá de intérprete para pais e irmão no Brasil

Mayara Paixão

Guarulhos, SP (Folhapress)

Bader Monir, 11, já sabe que caberá a ele a tarefa de ajudar os pais e os dois irmãos menores a se comunicarem em português em São Paulo.

A família palestina volta ao estado nesta quarta (15) após menos de um ano longe. O casal e os filhos haviam se refugiado no Brasil em 2016 e, no início deste ano, tinham voltado a Gaza. Até que a guerra eclodiu.

Eles arranham o português, mas nas poucas palavras que pronunciam na língua, dizem-se muito feliz por voltar. Cabe a Bader a mensagem: “Estou muito grato ao Brasil e à Força Aérea. É muito bom estar de volta, seguro.”

O menino diz que mesmo antes da guerra começar em sua terra natal, já tinha saudade do Brasil. Em especial dos amigos que fez na escola, com os quais ainda se comunicava por mensagens no celular.