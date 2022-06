Mortes por covid-19 aumentam no mundo, revertendo declínio de 5 semanas, diz OMS

Além disso, houve picos significativos de infecção em algumas regiões, com o Oriente Médio e o Sudeste Asiático, com altas de 58% e 33%

O número de mortes por coronavírus no mundo subiu 4% na semana passada, após cinco semanas de declínio, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Em sua avaliação semanal da pandemia, a OMS disse que foram registradas 8.700 mortes por covid-19 na semana passada, com um salto de 21% nas Américas e um aumento de 17% no Pacífico Ocidental.

Além disso, houve picos significativos de infecção em algumas regiões, com o Oriente Médio e o Sudeste Asiático relatando altas de 58% e 33%, respectivamente.

“Como muitos países reduziram a vigilância e os testes, sabemos que esse número é subnotificado”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom.

Ele acrescentou que não há nível aceitável de mortes por covid-19 neste momento, já que a comunidade global agora tem vacinas, medicamentos e diagnósticos para interromper o vírus.

Estadão conteúdo