Milei limita operações cambiais na Argentina antes de anunciar medidas econômicas contra crise

O Banco Central da Argentina, agora sob o comando do presidente Javier Milei, limitou nesta segunda-feira, 11, operações com câmbio no país, depois de o governo adiar para a terça-feira, 12, as suas primeiras medidas econômicas. Chamado na imprensa argentina de “feriado bancário virtual”, a medida condiciona à aprovação da direção do BC as operações com moeda americana no dia de hoje.

“Durante o dia, as operações de câmbio serão aprovadas conforme a necessidade”, disse o BC. A medida ocorre em meio à troca das autoridades do banco, que estão sendo nomeadas hoje pelo novo governo. “A medida foi ordenada para dar tempo à gestão do Poder Executivo para cumprir os procedimentos administrativos para a formação das novas autoridades e anunciar e implementar as políticas que irão executar”, diz o comunicado.

Sob Alberto Fernández, o governo adotou uma série de bandas cambiais em meio a escassez de moeda forte e a resistência do governo em liberar a flutuação da moeda americana conforme o mercado. Uma delas, o dólar poupança, destinado a argentinos que queiram comprar a moeda como pessoa física, teve a comercialização suspensa.

O atual presidente do Banco Central, Miguel Pesce, havia pedido a sua renúncia do cargo já na semana passada, mas ainda esperava uma aprovação do Executivo. Nesta segunda, o ministro da Economia Luis “Toto” Caputo anunciou o nome de Santiago Bausili para a nova presidência, mas ainda deve levar alguns dias para o nome ser publicado no Diário Oficial.

Na prática, a decisão diz que toda operação de câmbio relacionada ao comércio exterior deve passar pela aprovação do conselho do banco. Segundo os jornais argentinos, no mercado financeiro o movimento é visto como uma prévia de uma desvalorização do peso, muito aguardada.

Em breve espera-se que a nova diretoria do Banco Central anuncie medidas para corrigir a distorção cambiária que existe na Argentina. Atualmente há mais de 15 tipos de câmbios circulando, com o oficial estando defasado em 150% em relação ao paralelo mais utilizado (conhecido como “dólar Blue”). Caputo deve anunciar em breve como pretende fazer a correção.

Governo adia medidas

Mais cedo, o governo informou o adiamento dos anúncios das medidas econômicas que pretende tomar para conter a intensa crise do país. Havia enorme expectativa no mercado financeiro para os anúncios de hoje, já que o governo de Javier Milei ainda não apresentou um plano econômico claro.

Na sexta-feira, 8, o jornal argentino Clarín havia adiantado que Milei e Caputo fariam os primeiros anúncios já nas primeiras horas desta segunda, com uma série de medidas que não precisariam de um respaldo do Congresso. Nesta manhã, porém, Manuel Adorni, designado porta-voz da presidência, informou que as mudanças serão confirmadas na terça-feira, 12, sem um horário definido.