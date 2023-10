Lula saúda acordo entre governo e oposição da Venezuela para a eleição de 2024

O petista tem incentivado as conversas entre a ditadura venezuelana e os grupos políticos adversários; Segundo ele, foi um passo importante

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Silva saudou nesta terça-feira, 17, o acordo fechado entre o governo de Nicolás Maduro na Venezuela e seus opositores sobre a eleição a ser realizada no país em 2024. O petista tem incentivado as conversas entre a ditadura venezuelana e os grupos políticos adversários. Segundo ele, foi um passo importante para o país voltar “à normalidade”.

“Saúdo a assinatura dos Acordos para Promoção dos Direitos Políticos e Garantias Eleitorais e para Garantia dos Interesses Vitais da Nação entre o governo da Venezuela e a oposição no país”, disse o presidente em seu perfil no X, novo nome do Twitter.

“A importante assinatura aconteceu hoje, em Barbados, com participação brasileira e de outros representantes de países como Estados Unidos, México, Países Baixos, Rússia e Colômbia”, declarou Lula.

O chefe da assessoria especial do presidente, Celso Amorim, estava em Barbados para a assinatura dos acordos. A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto minutos antes do tuíte de Lula. “O presidente Lula recebe o anúncio como passo importante no retorno da Venezuela à normalidade”, afirma o texto.

