Lula exalta prefeito petista por app de carona, mas iniciativa partiu de motoristas

A fala do ex-presidente repercutiu no setor privado, que monitora o crescimento dessa concorrência no mercado concentrado pelas grandes companhias

Joana Cunha

São Paula, SP O recente surgimento de novos aplicativos de carona independentes para tentar driblar o poder dos gigantes do setor e elevar a remuneração dos motoristas entrou no radar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que na semana passada deu sinais de interesse pelo assunto nas redes sociais. Leia também STF forma maioria para tornar Roberto Jefferson réu por três crimes

Mario Frias diz que nomeou noiva de deputado por ser aliada política: ‘preferia a esposa do Lula?’

Moro descarta migrar para União Brasil e diz que levará candidatura ‘até o fim’ O presidenciável fez uma publicação atribuindo ao prefeito de Araraquara (SP), o também petista Edinho Silva, os créditos pela criação de um aplicativo de caronas que garante um repasse maior aos motoristas do município. “Em Araraquara, o prefeito Edinho Silva fez um aplicativo para que os motoristas trabalhem em cooperativas, ganhando 90% em cada corrida e não dar 25%, 50% para a plataforma”, escreveu Lula na internet. A fala do ex-presidente repercutiu no setor privado, que monitora o crescimento dessa concorrência no mercado concentrado pelas grandes companhias. Mas os executivos ironizaram a imprecisão de Lula, porque a iniciativa não partiu exatamente da prefeitura. A plataforma, chamada Bibi Mob, já existia e foi adquirida pela cooperativa local de motoristas, a Coomappa, segundo a presidente do grupo, Kátia Anello. “O dinheiro para a aquisição do aplicativo saiu da cooperativa. Nós rateamos, fizemos vaquinhas, juntamos mensalidades. O prefeito Edinho tem sido bastante parceiro, ajudado de outras formas, mas a aquisição foi feita pela cooperativa”, diz. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Anello afirma que a prefeitura forneceu a internet e os equipamentos com a tecnologia necessária para manter o aplicativo, lançado em janeiro, além de auxiliar na divulgação da iniciativa. Os motoristas ficam com 95% do valor da corrida. A aquisição de um aplicativo sem fins lucrativos era um dos objetivos iniciais da cooperativa, formada em março do ano passado. Segundo Anello, o grupo tentou buscar parcerias também com o município para tocar o projeto, mas o processo demoraria por questões burocráticas. Procurada pela reportagem, a prefeitura não respondeu. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE