Lufthansa faz encomenda de aviões Boeing 737 pela primeira vez desde 1995

A Boeing e a Lufthansa anunciaram nesta terça-feira, 19, um pedido histórico do 737 MAX de até 100 jatos que fará com que o maior grupo de companhias aéreas da Europa restaure a família Boeing 737 em sua frota. Segundo comunicado emitido pela empresa americana, o compromisso inclui um pedido firme de 40 aviões 737-8 com 60 opções. A última encomenda semelhantes feita pela companhia alemã foi em 1995.

Segundo Carsten Spohr, Presidente do Conselho Executivo e CEO da Deutsche Lufthansa, “há cerca de 60 anos, a Lufthansa foi codesenvolvedora e cliente lançadora deste modelo de sucesso global. Com as novas aeronaves 737-8, modernas, silenciosas, econômicas e eficientes, estamos fazendo progressos na modernização da nossa frota de curto e médio curso e no cumprimento das nossas metas de redução das emissões de carbono” O 737 MAX reduz as emissões de CO2 em 20% e tem uma pegada sonora 50% menor em comparação com aviões da geração anterior.

Estadão Conteúdo