Júri condena Nikolas Cruz à prisão perpétua por massacre na escola na Flórida

Um Tribunal do Júri da Flórida condenou Nikolas Cruz, o atirador de 24 anos responsável pelo massacre de Parkland, na Flórida, em 2018 à prisão perpétua nesta quinta-feira, 13, depois de não chegar a um consenso sobre a pena de morte para o jovem, responsável pela morte de 17 pessoas no ataque.

Segundo a decisão do júri, que deliberou por dois dias, Cruz não terá direito a progressão de pena. A sentença da juíza Elizabeth Scherer será formalmente divulgada no dia 1º. Na ocasião, parentes das vítimas e sobreviventes terão a oportunidade de fazer declarações perante o réu.

Cruz, com o cabelo despenteado, sentou-se em grande parte curvado e olhou para a mesa enquanto as recomendações do júri eram lidas. Muitos parentes das vítimas balançaram a cabeça, olharam com raiva ou cobriram os olhos durante o procedimento. Alguns pais choraram ao deixar o tribunal.

O réu se declarou culpado há um ano de assassinar 14 estudantes e três funcionários e ferir outras 17 pessoas em 14 de fevereiro de 2018.

Estadão Conteúdo