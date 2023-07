Johnson & Johnson perde processo milionário para paciente com câncer

Anthony afirma que a empresa tinha conhecimento dos danos à saúde que poderiam ser causados pelo uso do talco, mas os omitiu de proósito

A gigantesca Johnson & Johnson foi condenada por um tribunal da Califórnia, nos Estados Unidos, a pagar US$ 18,8 milhões, cerca de R$ 91 milhões, a Anthony Hernnadez Valadez, paciente diagnosticado com câncer em estágio terminal.

Hoje com 24 anos, Anthony desenvolveu um mesoteliona, tipo raro de câncer associado à exposição a amianto. De acordo com o que foi alegado no processo, a substância estava presente no talco “Baby Powder”, um dos produtos mais vendidos pela empresa, e que foi usado com frequência pela mãe do jovem quando ela ainda era criança.

Na acusação, Anthony afirma que a empresa tinha conhecimento dos danos à saúde que poderiam ser causados pelo uso do talco, mas os omitiu de forma proposital. A equipe médica que acompanha o jovem diz que ele tem cerca de dois meses de vida restantes.

Após milhares de reclamações sobre a segurança do produto, a Johnson & Johnson optou por suspender a venda do talco para bebês em todo o mundo neste ano. Em nota, a farmacêutica, que foi alvo de mais de 38 mil ações judiciais, disse que iria substituir o talco por amido de milho.