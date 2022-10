Japão expulsa diplomata russo

A Chancelaria anunciou, hoje, a expulsão do cônsul russo da cidade de Sapporo (norte) “como medida correspondente às ações da Rússia”

O Japão expulsou um diplomata russo em represália à expulsão de um diplomata japonês por suspeita de espionagem – informou o Ministério das Relações Exteriores do Japão nesta terça-feira (4).

A Chancelaria anunciou, hoje, a expulsão do cônsul russo da cidade de Sapporo (norte) “como medida correspondente às ações da Rússia”.

“O governo japonês declarou ‘persona non grata’ um cônsul do escritório do Consulado Geral da Rússia em Sapporo persona non grata e exigiu que a pessoa deixe o Japão em seis dias, ou seja, antes de 10 de outubro”, declara o comunicado, acrescentando que o embaixador russo foi convocado e informado da decisão.

Na semana passada, Tóquio havia exigido um pedido oficial de desculpas por parte da Rússia, após a prisão do diplomata japonês Motoki Tatsunori. O funcionário teria sido vendado e imobilizado durante sua prisão.

Os Serviços de Segurança da Rússia (FSB) acusaram o cônsul Tatsunori de tentar coletar informações confidenciais relativas à cooperação da Rússia com outro país da região da Ásia-Pacífico e ao impacto das sanções ocidentais na região de Vladivostok.

A Rússia considera o Japão um país “hostil”, por ter-se alinhado com países ocidentais nas sanções contra Moscou pela guerra na Ucrânia.

© Agence France-Presse