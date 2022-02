Indignação no Irã após decapitação de uma jovem pelo seu marido

O vídeo do marido que desfilava pelas ruas sorrindo com a cabeça de sua vítima apareceu pouco depois está comovendo o país

A divulgação de um vídeo de um homem iraniano que exibe na rua a cabeça de sua jovem esposa que ele havia acabado de decapitar provocou uma grande indignação nesta terça-feira (8) no Irã.

Mona Heidari, de 17 anos, suspeita de adultério, foi decapitada no domingo pelo seu marido e seu cunhado em Ahvaz, capital da província de Kuzistão, no sudoeste do país, informou a agência de notícias Isna.

O vídeo do marido que desfilava pelas ruas sorrindo com a cabeça de sua vítima apareceu pouco depois nas redes iranianas, comovendo o país.

Nesta segunda-feira, os dois homens foram presos pela polícia “durante uma invasão em seu esconderijo”, anunciou a polícia local, citada pela agência oficial Irna.

Em reposta à tragédia, vários defensores dos direitos humanos pediram às autoridades para reformar a lei de Proteção da Mulher contra a Violência Doméstica e para aumentar a idade mínima para o casamento para as meninas, que atualmente é de 13 anos.

Segundo a mídia local, a vítima tinha apenas 12 anos quando se casou e era mãe de um filho de 3 anos quando morreu.

Para o advogado Alí Mojtahedzadeh, citado pelo jornal reformista Shargh, a lei tem “lacunas” na proteção das mulheres.

Não concede a elas independência e não “determina racionalmente a idade legal para o casamento com o objetivo de acabar com o casamento infantil”. Tudo isso “abre o caminho para os crimes de honra”, lamenta.

