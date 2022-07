Incêndios provocados por onda de calor forçam retirada de moradores na Itália e na Grécia

Serviços de emergências também ficaram sobrecarregados com os chamados para atender pessoas com tonturas

Depois de as temperaturas atingirem níveis altos em diversos países da Europa, serviços de emergência amanheceram nesta quarta (20) combatendo o fogo que assola florestas na parte sul do continente.

Cerca de 500 moradores de Lucca, na região italiana da Toscana, tiveram de deixar suas casas após um incêndio florestal atingir a cidade e causar a explosão de tanques de gás. Mais ao norte, na área de Trieste, a extensão das chamas chegou a ultrapassar a fronteira com a Eslovênia -a prefeitura local alertou que partes da cidade na Itália devem ficar sem fornecimento de energia elétrica e de água.

Na Grécia, residentes também tiveram de ser retirados devido ao fogo que consumiu a vegetação do Monte Pentélico, no norte de Atenas. Numa operação com 500 agentes, helicópteros dos bombeiros derramaram água sobre o local. Ventos fortes, de 80 km/h, porém, dificultaram a contenção do fogo.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta quarta (4) que a crise climática está acelerando a ocorrência dos incêndios, o que, segundo ele, levará à imposição de mudanças estruturais nos países.

A declaração do chefe do Eliseu, no entanto, foi dada no dia em que o clima foi mais ameno na França. Dos cerca de 40 °C registrados na terça, os termômetros marcaram temperaturas na casa dos 20°C nesta quarta, e a queda ajudou a controlar os focos de fogo que atingiram com voracidade o sudoeste do país.

Por outro lado, houve aumento da temperatura na Espanha, na Grécia, na Itália e em Portugal, onde o fogo já consumiu mais de 10 mil hectares desde domingo e onde mais de mil mortes foram ligadas ao calor.

Diversas viagens de trem a partir de Londres foram canceladas, escolas, fechadas, e trabalhadores, orientados a trabalhar remotamente -poucas casas, porém, possuem ar-condicionado, e a maioria delas foram construídas para reter calor. Em meio ao estado de emergência nacional, um incêndio de grandes proporções atingiu Wennington, a leste de Londres, destruindo muitos imóveis. A fumaça pôde ser vista sobre o rio Tâmisa, e moradores da região foram tirados de suas casas por segurança.

O prefeito da capital inglesa, Sadiq Khan, afirmou que os bombeiros enfrentam “imensa pressão”. A corporação, que em média recebe entre 300 e 350 chamados por dia, precisou atender a mais de 1.600 solicitações na terça. O chefe de Londres também pediu que os cidadãos não deixassem vidro ou bitucas de cigarro no chão e não fizessem churrascos na grama ou em balcões de madeira, para evitar incêndios.

Serviços de emergências também ficaram sobrecarregados com os chamados para atender pessoas com tonturas, desmaios e dificuldade para respirar. Assim como na França, porém, as temperaturas nesta quarta foram mais baixas, e a máxima foi de 27 ºC em Londres, segundo o serviço de meteorologia local.