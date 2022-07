Chefe da Amazon recebeu R$ 1,1 bi em 2021; veja salários de CEOs nos EUA

Apresentando um fenômeno chamado ‘greedflation’, um trocadilho com a palavra ‘greed’, ganância em inglês

Pedro Paulo Furlan

São Paulo, SP

A federação AFL-CIO, maior organização de sindicatos dos Estados Unidos, organizou levantamento dos salários em 2021 de CEOs de grandes empresas, como Amazon, Apple e Intel, com todos do top 10 atingindo mais de R$ 300 milhões. A pesquisa também revela que os ocupantes dessas posições ganham até 324 vezes mais que demais funcionários.

Por exemplo, o CEO da Amazon Andrew Jassy recebeu em um ano US$ 212 milhões (cerca de R$ 1.161 bilhão), enquanto um trabalhador ‘mediano’ recebeu US$ 32.855 (R$ 179 mil).

A Amazon, segundo o levantamento, tem a maior diferença entre os trabalhadores e CEO –em 2021, o chefe ganhou 6.274 vezes mais que seus empregados.

Apresentando um fenômeno chamado ‘greedflation’, um trocadilho com a palavra ‘greed’, ganância em inglês, e a inflação, a AFL-CIO refletiu que mesmo que os “CEOs tenham sido rápidos para culpar salários de trabalhadores pelo aumento da inflação”, as remunerações de empregados caíram 2,4% em 2021.

Enquanto isso, os pagamentos de chefes aumentaram 18,2% mais rápidos que a própria inflação americana, que atinge 7,1%.

Confira abaixo os dez CEOs com maiores remunerações anuais -seguindo a cotação do dólar desta quarta-feira (20).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1- Peter Kern, do Expedia Group – US$ 296.247.749 (R$ 1.618.194.079)

2- Andrew Jassy, da Amazon – US$ 212.701.169 (R$ 1.161.837.595)

3- Patrick Gelsinger, da Intel – US$ 178.590.400 (R$ 975.514.341)

4- William McDermott, da ServiceNow – US$ 165.802.037 (R$ 905.660.466)

5- Timothy Cook, da Apple – US$ 98.734.394 (R$ 539.316.880)

6- James Dimon, da JPMorgan Chase & Co. – US$ 84.428.145 (R$ 461.171.856)

7- Fabrizio Freda, da The Estee Lauder Companies – US$ 65.996.985 (R$ 360.495.331)

8- Jay Snowden, da Penn National Gaming – US$ 65.887.214 (R$ 359.895.729)

9- Hock Tan, da Broadcom – US$ 60.703.627 (R$ 331.581.421)

10- Ronald Clarke, da FLEETCOR – US$ 57.923.473 (R$ 316.395.386)