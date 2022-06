Governo e indígenas assinam ata encerrando protestos no Equador

“De acordo com a ata que assinamos, vamos suspender essa medida de fato”, declarou Iza, confirmando o fim dos protestos

Representantes do governo e de povos indígenas do Equador assinaram nesta quinta-feira (30), em Quito, com a mediação da Igreja Católica, um ato de compromisso que pôs fim a 18 dias de protestos contra o governo de Guillermo Lasso e o alto custo de vida, informaram jornalistas da AFP.

O documento, que inclui “a fim das mobilizações e o retorno gradual (dos manifestantes) aos territórios”, foi assinado pelo presidente da poderosa Confederação das Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leônidas Iza, e pelo ministro do Governo (Casa Civil), Francisco Jiménez.

“De acordo com a ata que assinamos, vamos suspender essa medida de fato”, declarou Iza, confirmando o fim dos protestos com bloqueios de estradas em nível nacional, as mais longas já protagonizadas pela Conaie.

Lasso, que assumiu o poder há 13 meses e se salvou de um processo de impeachment em meio à crise política, se manifestou no Twitter: “Alcançamos o valor supremo que todos aspiramos: paz em nosso país”. “Terminou a paralisação. Agora, começamos juntos a tarefa de transformar esta paz em progresso, bem-estar e oportunidades para todos”, acrescentou.

Antes da reunião, o vice-presidente da Conferencia Episcopal Equatoriana (CEE), monsenhor Alfredo Espinoza, anunciou para representantes de ambas as partes que o Executivo estava disposto a ampliar de 10 para 15 centavos de dólar o desconto nos combustíveis.

A Conaie, que participou de revoltas que depuseram três presidentes entre 1997 e 2005, mantém a reivindicação de que o diesel baixe para 1,50 dólar (18%) e a gasolina, para U$ 2,10 (21%).

Nos arredores da CEE, milhares de indígenas com escudos feitos à mão se concentravam, aguardando instruções de suas lideranças.

Os protestos, com bloqueios de estradas e manifestações que levaram a confrontos com a força pública, deixam seis mortos, mais de 600 feridos, entre agentes e manifestantes, e cerca de 150 detidos, segundo várias fontes.

“Os presentes expressam sua convicção sobre a importância do diálogo e do consenso (…) para a reconciliação nacional”, disse o monsenhor Luis Cabrera, presidente da CEE.

O governo de Lasso suspendeu o diálogo na terça-feira, um dia após seu início, depois de acusar os manifestantes de um ataque a um comboio militar e policial, que deixou um policial morto e outros 12 feridos.

O Executivo decretou nesta quarta-feira estado de exceção em quatro das 24 províncias do país devido a “atos violentos” e o desabastecimento de alimentos, remédios, oxigênio para uso hospitalar e combustíveis.

O Equador estima que perca cerca de US$ 50 milhões por dia de manifestações, que também ameaçam interromper a produção de petróleo.

