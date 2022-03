França afirma ter matado líder da Al-Qaeda no Mali

A intervenção terrestre a cerca de 100 quilômetros a norte de Timbuktu foi apoiada por helicópteros e dois drones, detalhou o exército que está retirando as suas forças do Mali

O exército francês anunciou nesta segunda-feira (7) que matou o “coordenador financeiro e logístico” do grupo jihadista Al-Qaeda no Magrebe Islâmico (AQIM) no final de fevereiro no norte do Mali.

“Na noite de 25 para 26 de fevereiro, a força Barkhane [antijihadista] conduziu uma operação” que conseguiu “a neutralização do jihadista argelino Yahia Djouadi, vulgo Abou Ammar al-Jazairi”, informou o Estado-maior.

A intervenção terrestre a cerca de 100 quilômetros a norte de Timbuktu foi apoiada por helicópteros e dois drones, detalhou o exército que está retirando as suas forças do Mali.

O assassinato do líder permite “novamente enfraquecer a governança” da Al-Qaeda, acrescentou a fonte, que reiterou a sua determinação em continuar a luta contra os jihadistas no Sahel, juntamente com os seus aliados.

Depois de passar por grupos fundamentalistas que participaram da guerra civil argelina na década de 1990, Djouadi se tornou conselheiro militar do histórico emir da AQIM Abdelmakel Droukdal, morto em junho de 2020.

Ele então atuou como emir na região sul da AQIM em 2007 e na Líbia em 2015, antes de chegar ao Mali dois anos depois para atuar como “coordenador financeiro e logístico” do grupo, segundo o comunicado.

