Finlândia se torna o 31º membro da Otan; ‘aliança está mais forte do que nunca’, diz Biden

Com a entrada da Finlândia, uma consequência da guerra na Ucrânia, a Otan passa a ter 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia

A Finlândia se tornou nesta terça-feira, dia 4, o 31º integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), uma ampliação que dobrará o tamanho da fronteira da aliança com a Rússia, país que prometeu responder à adesão de Helsinque.

Com a entrada da Finlândia, uma consequência direta da invasão russa ao território da Ucrânia, a Otan passa a ter 1.300 quilômetros de fronteira direta com a Rússia. O país apresenta à Otan um contingente de 280 mil soldados e um dos maiores arsenais de artilharia na Europa.

O presidente americano Joe Biden deu boas-vindas à Finlândia por sua entrada na organização. Biden afirmou que a aliança está mais forte que nunca, e que vai continuar a “preservar a segurança transatlântica e defender todo o seu território”.

“Quando Putin (presidente da Rússia) lançou sua guerra brutal contra o povo ucraniano, ele pensou que poderia dividir a Europa e a Otan. Ele estava errado”, declarou o presidente dos EUA.

Biden disse ainda querer dar boas-vindas à Suécia o mais rápido possível, e que encoraja a Turquia e a Hungria a concluírem seus processos de ratificação do país sem atraso. (Com agências internacionais).

