Bolsonaro vai depor à PF sobre joias presencialmente em Brasília

Um conjunto de joias avaliadas em R$ 16,5 milhões, que seria para Michelle, foi retido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos (SP)

CARLA ARAÚJO E LEONARDO MARTINS

BRASÍLIA, DF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai prestar depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias da Arábia Saudita nesta quarta-feira (5) de forma presencial em Brasília, segundo confirmou a reportagem com fontes da Polícia Federal e interlocutores próximos de Bolsonaro.

O QUE ACONTECEU

O ex-presidente será ouvido na quarta às 14h30 pela Polícia Federal.

Também depõem no mesmo dia e horário o militar Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Marcelo Câmara, assessor de Bolsonaro, e o ex-chefe da Receita Federal Julio Cesar Vieira Gomes.

Presentes enviados pelo governo da Arábia Saudita por meio do ex-ministro Bento Albuquerque foram entregues para compor o acervo pessoal de Bolsonaro, em novembro de 2022.

Bento depôs sobre o caso em março, por videoconferência, e blindou Bolsonaro, ao afirmar que havia se surpreendido com os presentes serem joias caras e não haver conversado com o ex-presidente sobre isso.

Um conjunto de joias avaliadas em R$ 16,5 milhões, que seria para Michelle, foi retido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos (SP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro teria agido diretamente para liberar os objetos, interferindo na Receita Federal. As joias deveriam fazer parte do acervo público da Presidência, não de seu acervo pessoal. O TCU (Tribunal de Contas da União) obrigou o presidente a devolver as joias.

Reportagens mostraram que ele recebeu outras joias, que também terão de ser devolvidas.