Explosões são ouvidas em Kiev durante alerta aéreo

As explosões foram ouvidas após grande coletiva de imprensa de Putin, em Moscou, na qual prometeu continuar com a invasão da Ucrânia iniciada há quase dois anos

Várias explosões foram ouvidas em Kiev pouco depois de soar um alerta aéreo, confirmaram jornalistas da AFP, e as forças ucranianas informaram o lançamento de mísseis russos contra a capital.

As explosões foram ouvidas pouco depois do fim da grande coletiva de imprensa anual do presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, na qual prometeu continuar com a invasão da Ucrânia iniciada há quase dois anos.

O alerta aéreo foi acionado quatro vezes na capital, nesta quinta-feira, algo que não ocorria há meses. As autoridades ucranianas não divulgaram informações oficiais sobre as explosões.

Canais anônimos no Telegram, um deles considerado próximo à Presidência ucraniana, asseguraram que as explosões se deviam a disparos da defesa antiaérea para atingir projéteis russos.

O porta-voz da Força Aérea, Yuriy Ignat, indicou que vários mísseis também eram dirigidos à cidade de Starokonstantinov (região ocidental de Khmelnitski), onde se encontra um aeroporto militar.

“Um míssil impactou a região”, afirmou, sem detalhar se foi nessa cidade.

Desde o início de sua invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022, a Rússia tem atacado regularmente esta base aérea situada a centenas de quilômetros da linha de frente de batalha.

