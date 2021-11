Evergrande vende parte de suas ações de empresa de tecnologia e obtém US$ 145 mi

As novas movimentações neste mês reduziram a participação da Evergrande de 26,55% para 20,8%, mostraram os registros

O grupo chinês da Evergrande levantou cerca de US$ 145 milhões nos últimos dias com a venda de parte de suas ações em uma produtora de filmes e empresa de mídia na internet, a HengTen Networks. Assim, a gigante imobiliária vendeu cerca de 5,7% das ações da HengTen Networks e junta mais dinheiro à medida que os prazos de pagamento de títulos adicionais se aproximam.

As novas movimentações neste mês reduziram a participação da Evergrande de 26,55% para 20,8%, mostraram os registros. A capitalização de mercado da HengTen era de US$ 2,43 bilhões no fechamento do pregão de Hong Kong nesta segunda-feira uma queda acentuada de um pico de mais de US$ 17 bilhões em fevereiro, de acordo com a FactSet.

Em julho, a Tencent pagou à Evergrande cerca de US$ 266 milhões por 7% das ações da HengTen, aumentando sua participação na empresa para 23,9%. Depois da mais recente venda de ações da Evergrande, a Tencent passa a ser a principal acionista da HengTen.

Maior emissor de dívida com classificação de risco na China, com cerca de US$ 20 bilhões em títulos em dólar em circulação, a Evergrande até agora conseguiu evitar um calote fazendo pagamentos de juros vencidos sobre seus títulos internacionais pouco antes do vencimento de seus períodos de carência, de 30 dias. A empresa lucrou com US$ 128,5 milhões em pagamentos de cupons em outubro, mesmo mês em que vendeu dois de seus jatos particulares para levantar dinheiro.

Em 11 de novembro, há outro prazo para fazer pagamentos atrasados, de US$ 148 milhões, em três outros conjuntos de títulos, de acordo com a empresa de pesquisa de dívida CreditSights. Outros US$ 82 milhões em pagamentos de juros venceram no último sábado sobre títulos em dólar emitidos pela unidade Scenery Journey, e estão sujeitos a períodos de carência semelhantes.

Embora a Evergrande não tenha títulos onshore ou offshore com vencimento neste ano, seus títulos de dívida em dólar têm sido negociados em níveis profundamente angustiados, indicando que os investidores esperam que a empresa acabe inadimplente.

A Evergrande tem lutado para vender outros ativos para levantar dinheiro no exterior. No mês passado, a companhia abandonou um plano para levantar US$ 2,6 bilhões com a venda de uma participação majoritária em sua unidade de gestão imobiliária para outro incorporador chinês, e não conseguiu vender seu prédio de escritórios em Hong Kong pelo qual pagou US$ 1,6 bilhão em 2015.

A HengTen era anteriormente conhecida como Mascotte Holdings e costumava ser uma empresa com dificuldades, que fabricava e vendia principalmente acessórios fotográficos. Em 2015, Evergrande e Tencent tornaram-se seus acionistas controladores e ajudaram a reformular e expandir a produtora em novas linhas de negócios.

Estadão conteúdo