Ex-vereadora é presa por exploração de transexuais

Além de Pâmela Volp, outras duas pessoas foram presas. De acordo com as investigações, o grupo criminoso coordenava uma rede de prostituição

A ex-vereadora de Uberlândia Pâmela Volp (PP) foi presa nesta segunda-feira (8). Ela é alvo de operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por suspeita de explorar sexualmente travestis e mulheres transexuais em cidades mineiras.

Além de Pâmela, outras duas pessoas foram presas. De acordo com as investigações, o grupo criminoso coordenava uma rede de prostituição com as vítimas. As travestis e mulheres trans eram obrigadas a pagar diárias para usarem pontos, dentre outras ações.

“Existem relatos, inclusive, de vítima que foi coagida a se prostituir mesmo estando doente, como forma de quitar seus débitos, gerando frutos financeiros ao consórcio criminoso. Constatou-se ainda que a exploração financeira da prostituição de travestis e transexuais é exercida pelo bando sempre com uso de violência e graves ameaças, sendo que em alguns casos, a partir de oitivas realizadas, existem suspeitas até de homicídios consumados e tentados envolvendo os investigados”, afirma o Ministério em nota.

Os suspeitos também financiavam procedimentos estéticos de maneira clandestina, como aplicação de silicone industrial, afirma o MPMG. Há suspeita de mortes ligadas às injeções do material, que teriam sido feitas por “pessoas absolutamente inabilitadas”.

A ex-vereadora e os outros dois presos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, exploração sexual, manutenção de casa de prostituição, roubo, lesão corpora, homicídio tentado e homicídio consumado, constrangimento ilegal, ameaça e posse e porte de arma de fogo.