EUA: Senado aprova legislação para evitar greve nacional de ferroviários

O Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei nesta quinta-feira, 1º, para impedir uma greve nacional de trabalhadores ferroviários, depois de rejeitar uma proposta de conceder-lhes licença médica remunerada ampliada. Em uma votação de 80 a 15, os legisladores concordaram em forçar os sindicatos a adotar um acordo trabalhista anterior, excedendo o limite de 60 votos para a aprovação da medida. Espera-se que a mudança ponha fim à longa disputa trabalhista entre Union Pacific, CSX Corp. e outras ferrovias e mais de 115 mil trabalhadores.

A medida agora vai para a Casa Branca. O presidente Joe Biden disse que está preparado para assinar qualquer resolução aprovada pelo Congresso que impeça tal greve. De acordo com a Lei do Trabalho Ferroviário, o Congresso pode fazer com que ambos os lados aceitem um acordo para evitar danos à economia dos EUA.