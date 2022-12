Tarcísio sugere venda de participação na Sabesp e mira modelo da Eletrobras

A Sabesp é uma empresa controlada pelo governo de São Paulo mas com 49,7% das ações negociadas em Bolsa, tanto em São Paulo como em Nova York

Artur Rodrigues

São Paulo, SP

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sugeriu nesta quinta-feira (1º) que há a possibilidade de venda de participação da Sabesp no mercado e mira o modelo da Eletrobras, baseado na oferta de ações na Bolsa de Valores. A declaração foi dada após encontro com empresários na Associação Comercial de São Paulo.

A Sabesp é uma empresa controlada pelo governo de São Paulo mas com 49,7% das ações negociadas em Bolsa, tanto em São Paulo como em Nova York. Atende 375 municípios e, em 2021, lucrou R$ 2,3 bilhões.

Durante o evento, Tarcísio disse que o assunto parecia proibido no passado, mas que isso mudou após discussão do tema durante a campanha.

Na visão do futuro governador, a empresa deve perder valor paulatinamente e precisará de injeção de recursos da iniciativa privada. A modelagem de uma possível privatização é estudada pela equipe de Tarcísio, que vê na Eletrobras um modelo a seguir.

No caso da empresa energética, o governo diminuiu sua participação da empresa, por meio da oferta de ações. Na Eletrobras, o governo federal manteve poder de veto em questões societárias, para impedir que novos sócios tenham grande influência sobre sua gestão, por meio da chamada ‘golden share’.

“Você não precisa sair completamente da empresa, você pode simplesmente abrir mão do controle, manter uma parte, ter assento no conselho, ter golden share, ter participação nas decisões estratégicas. E aí a empresa pode ganhar valor lá na frente você discute novamente se vai sair definitivamente ou não do negócio”, completou.

O assunto, porém, ainda está em estudo. Caso não se chegue a um modelo de privatização, a empresa seria mantida pública, com foco no aumento da eficiência.

De acordo com o governador eleito, os custos por ligação e por pessoa ainda podem melhorar, na comparação com os custos da iniciativa privada. “Existe uma ineficiência. É uma empresa muito boa, que já deu grandes passos, está listada na Bolsa. Tem excelentes profissionais, então a gente pode trabalhar muito no aumento de eficiência”, afirmou.