Encontro Internacional sobre COPs: Lições, Legados e Expectativas para a COP30

A 24ª Edição do encontro internacional Diálogos para um Futuro Sustentável vai reunir especialistas com

experiência em Conferências do Clima para debater o evento no Brasil, em 2025

O Instituto Clima e Sociedade (iCS), em parceria com a Embaixada da Alemanha no Brasil, realiza no dia 9 de novembro, em Brasília, a 24ª edição do encontro internacional Diálogos para um Futuro Sustentável. O tema do evento será “COPs: Lições, Legados e Expectativas para a COP30”, com o objetivo de promover a troca de experiências sobre o processo de preparação para sediar uma COP, abordando tanto os aspectos práticos como políticos, que possa contribuir para uma Conferência do Clima bem-sucedida, no Brasil, em 2025.

O evento será presencial, no B Hotel, Asa Norte, Brasília, entre 9h e 17h, e também contará com transmissão online e tradução simultânea de português e inglês.

As inscrições presenciais estão encerradas, devido à grande procura. Mas os interessados em acompanhar as discussões podem fazer as inscrições para acompanhar o evento online neste link.

O seminário

Em quatro painéis, ao longo do dia, o encontro irá reunir especialistas com larga experiência internacional na preparação e realização de Conferências das Partes (COPs) e os principais atores políticos envolvidos nos debates sobre mudanças climáticas no Brasil. Serão abordados temas como a influência geopolítica na agenda das COPs, as oportunidades e os riscos políticos para um país que hospeda uma COP, a democratização do espaço das conferências, os desafios para os organizadores, a visão e articulação da sociedade civil pré conferências e em que medida a cooperação dos países do Sul Global é um elemento estruturante da liderança brasileira sobre mudança do clima.

A conselheira para Assuntos Ambientais da Embaixada da Alemanha e representante da Cooperação

Brasil-Alemanha, Friederike Sabiel, e a diretora executiva do iCS, Maria Netto, farão a abertura do evento.

Em seguida, acontece o painel “O significado político de ser presidente de uma COP”, com as participações de André Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores;

Lutz Weischer, chefe de Política na Germanwatch; e Dr. Karsten Sach, former Deputy Director – General for

European and international Policy.

No segundo painel, “A Experiência de hospedar uma COP”, os especialistas irão compartilhar suas vivências e abordar como é a organização da conferência na prática. São eles: Danielle Magalhães, líder da equipe de ação climática global – UNFCCC; Ramiro Fernandez, Diretor de Campanhas – UN High Level Champions;

Rómulo Acurio, embaixador do Peru no Brasil e um dos organizadores da COP20, realizada em Lima (Peru); e Sarah Millar, diretora de Programas na Climate Emergency Collaboration Group com experiência nas COPs 26 e 27.

Já o terceiro painel, “Caminhos e Perspectivas do Estado para a COP no Brasil”, contará com as participações de Gabriel Lui, secretário Adjunto da Casa Civil e responsável pelo Conselho Nacional da COP30; Marinor Brito, assessora de Relações Institucionais – Prefeitura de Belém; Nabil Kadri, superintendente de Meio Ambiente – BNDES. O quarto painel, “COP30 – Caminhos e Perspectivas da Sociedade Civil para a COP no Brasil”, terá Ana Rosa, diretora executiva do Engajamundo; Laura Lamonica, gerente executiva da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura; e Marcio Astrini, Secretário Executivo do Observatório do Clima.

A secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Toni, será a última palestrante, às 16h30. A embaixadora da Alemanha no Brasil, Bettina Cadenbach, fará o

encerramento da 24ª edição do Diálogos para um Futuro Sustentável.

COP 30 no Brasil

O Brasil se ofereceu perante a Organização das Nações Unidas (ONU) para sediar a COP30, que será realizada em novembro de 2025, provavelmente em Belém, capital do Pará. Como anfitrião, o Brasil tem a missão de entregar os resultados políticos da agenda oficial de negociação e também engajar a sociedade na organização de uma série de agendas preparatórias.

As COPs (Conferência das Partes) acontecem desde 1993, com agendas de negociação que evoluem para

cumprir os objetivos da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima (UNFCCC) que tem o Acordo de Paris como um de seus instrumentos. Desde a celebração do Acordo de Paris, em 2015, há um esforço nas COPs de acompanhamento das ações implementadas de acordo com os objetivos estabelecidos nas NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas) desenvolvidas pelos países que são parte na Convenção.

Serviço:

Evento: Encontro Internacional sobre COPs: Lições, Legados e Expectativas para a COP30

Data: 09 de novembro

Horário: das 9h às 17h

Local: B Hotel Brasília – SHN Q 5 BL J Lote L – Asa Norte, Brasília – com transmissão ao vivo