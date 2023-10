Metralhadoras furtadas não são encontradas

Os militares estão sendo investigados por furto, peculato, receptação e extravio no caso do sumiço do armamento

Na manhã desta terça-feira (31), o Exército e a Polícia Militar realizaram uma operação conjunta em Guarulhos, na Grande São Paulo, em busca das últimas metralhadoras furtadas em meados de setembro, do Arsenal de Guerra, em Barueri. Porém, essas quatro armas restantes não foram encontradas. Outras 17 já tinham sido recuperadas em SP e no Rio de Janeiro.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em duas residências suspeitas, mas as quatro armas, todas antiaéreas e calibre .50, não foram encontradas. Nenhum suspeito pelo desvio foi identificado e nem preso.

As armas foram retiradas do quartel por militares – seis estão sendo investigados por suspeita de envolvimento direto com o furto delas e depois negociação com facções criminosas, como o Comando Vermelho, no Rio, e o Primeiro Comando da Capital (PCC), em São Paulo.

Os militares são investigados por furto, peculato, receptação e extravio no caso do sumiço do armamento.