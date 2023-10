55 anos de Conbral: uma história de sucesso na Capital Federal

A Conbral foi uma das primeiras empresas a desenvolver incorporação imobiliária no Distrito Federal

Brasília, a cidade planejada para ser a capital do país, tinha apenas 8 anos quando Ennius Muniz, na época estudante de Arquitetura da Universidade de Brasília (UnB) fundou a Conbral (www.conbral.com.br), empresa brasiliense que, neste ano, completa 55 anos de história.

Para Ennius Muniz o 55º aniversário da Conbral permite refletir sobre a jornada e os valores que sempre guiaram a empresa ao longo deste tempo. “Desde a fundação em 1968, sempre foi uma premissa criar uma empresa que se destacasse não apenas pelas suas entregas, mas também pelo impacto positivo que poderíamos gerar nas cidades”, conta o fundador.

As primeiras obras relevantes da construtora aconteceram no início dos anos 70, foram entregues 380 casas no Guará II, na QE 15, próximo a Feira do Guará; e seis blocos nas superquadras 405 a 410, na Asa Sul; A Conbral foi uma das primeiras empresas a desenvolver incorporação imobiliária no Distrito Federal. No comércio local da 408 Norte; o Cruzeiro Center, no Cruzeiro Velho; o Edifício Jardim Guará, no Guará I, entre outros.

Já no fim da década de 70, as obras não se restringiam apenas a Brasília. A empresa desenvolveu incorporações imobiliárias e loteamento em Goiânia, Anápolis e Itumbiara (MG). Nos anos 80 também foram entregues as primeiras 696 casas em Samambaia para a antiga SHIS, diversos edifícios na região de Taguatinga e obras em Roraima – obras em que Paulo Muniz, Sócio-Diretor da Conbral, foi o responsável técnico.

Muito além das incorporações imobiliárias, a Conbral também realiza obras para terceiros, como: reformas de hospitais e construções de unidades de medicina diagnóstica e o edifício de Clínicas o Life Gama, “Fomos os responsáveis pelas obras no Hospital Brasília do Lago Sul, Maternidade Brasília, no Sudoeste, entre outros hospitais, além da sede nacional e duas unidades do Sabin Diagnóstico e Saúde na cidade”, conta Paulo. “E, recentemente, entregamos a nova sede do Conselho Federal de Medicina – CFM”.

Parcerias de sucesso

Em parceria com a Paulo Octávio e a FUNCEF, a Conbral desenvolveu e executou a Quadra Parque 311 Norte, na Asa Norte. O empreendimento foi premiado em 2003 com o Oscar Nacional da Construção, o Prêmio Master, promovido pelo SECOVI SP e a FIABCI. “É uma quadra localizada em um endereço nobre de Brasília que conta com urbanização completa feita pela nossa empresa”, explica Paulo Muniz. Também em parceria com a Paulo Octávio e a JJPA, foi desenvolvido o empreendimento Ilhas do Lago, nas margens do Lago Paranoá. “Além disso, também desenvolvemos incorporações imobiliárias na área comercial, como: o Edifício João Saad e o empreendimento corporativo BRASÍLIA 50”, enumera.

“Temos orgulho da nossa trajetória até aqui, construindo laços sólidos com a comunidade, fornecedores, colaboradores e parceiros. Estas conexões são a base sólida que nos permite encarar os desafios e buscar novas oportunidades de crescimento, contribuindo também para o desenvolvimento econômico e social regional”, finaliza Ennius.

Sobre a Conbral

A Conbral é uma das mais antigas empresas em atividade na área de construção civil da capital federal. Desde outubro de 1968 vem construindo sua sólida história em Brasília. Planejamento, persistência, determinação, trabalho e boa gestão. Já construiu mais de um milhão de metros quadrados em Brasília, Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Boa Vista (Roraima) e Manaus (Amazonas). Seu pioneirismo é lembrado com as primeiras obras do Guará II, de Samambaia e Águas Claras, além de participar diretamente com outros parceiros, do planejamento e construção dos empreendimentos Quadra Parque 311 Norte e o Ilhas do Lago, referências em qualidade, conforto e valorização.