Emirados Árabes detém míssil do Iêmen durante visita do presidente israelense

Os Emirados Árabes Unidos interceptaram um míssil balístico disparado por rebeldes houthi a partir do Iêmen nesta segunda-feira, 31, de acordo com autoridades locais. Trata-se do terceiro ataque do tipo nas últimas semanas.

O lançamento do míssil veio num momento em que o presidente de Israel, Isaac Herzog, realiza sua primeira visita oficial aos Emirados Árabes Unidos desde que os dois países normalizaram suas relações em 2020.

Segundo o ministério de Defesa dos Emirados Árabes Unidos, o último ataque “não resultou em quaisquer danos, uma vez os destroços do míssil balístico caíram fora de áreas povoadas.”

Fonte: Associated Press.