Em país livre de armas, japoneses se chocam com assassinato de Abe

Na manhã desta sexta-feira, o choque e a tristeza tomaram conta do Japão, que tenta entender o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em um país onde as armas de fogo são estritamente regulamentadas e a violência política extremamente rara.

Abe foi baleado enquanto fazia um discurso de campanha e levado ao hospital de helicóptero. Sua morte foi anunciada no fim desta sexta-feira (horário do Japão).

Houve uma onda de tristeza em uma nação onde a violência política é rara, em manifestações que vão do primeiro-ministro protegido de Abe, Fumio Kishida, às pessoas comuns nas mídias sociais. A última vez que um ex-primeiro-ministro foi morto foi há quase 90 anos.

“Estou incrivelmente chocada”, disse a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, em entrevista antes do anúncio da morte de Abe. “Não importa o motivo, um ato tão hediondo é absolutamente imperdoável. É uma afronta à democracia.”

Koki Tanaka, um trabalhador de TI de 26 anos no centro de Tóquio, expressou uma opinião semelhante: “Fiquei simplesmente espantado que isso possa ter acontecido no Japão”.

As restrições de posse de armas no Japão não permitem que cidadãos particulares tenham revólveres, e caçadores licenciados podem ter apenas rifles. Os proprietários de armas precisam assistir aulas, passar por um teste escrito e se submeter a uma avaliação de saúde mental e verificação de antecedentes.

Tiroteios, quando ocorrem, geralmente envolvem criminosos da “yakuza”, a máfia local, usando armas ilegais. Em 2021, houve dez incidentes com tiros, oito envolvendo criminosos, segundo dados da polícia. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas.

O homem preso, suspeito de atirar em Abe, é um ex-membro das Forças Armadas japonesas que disparou uma arma de fogo artesanal, segundo relatos da mídia. O ministro da Defesa, Nobuo Kishi, irmão de Abe, recusou-se a comentar.

Com informações da Agência Brasil