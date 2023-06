Em conferência sobre reconstrução, Zelensky anuncia novos apoios de países ocidentais

Zelensky afirmou que o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, confirmou um novo pacote de apoio financeiro de 3 bilhões de libras para o país

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelesnky anunciou nesta quarta-feira, 21, uma série de novos apoios para a Ucrânia de países ocidentais, todos no âmbito de uma reunião que ocorre em Londres para tratar do tema. Em seu Twitter, Zelensky afirmou que o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, confirmou um novo pacote de apoio financeiro de 3 bilhões de libras para o país.

Enquanto isso, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs um novo mecanismo de 50 bilhões deuros para apoiar a reconstrução da Ucrânia. Já o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou um novo pacote de ajuda de US$ 1,3 bilhão para as necessidades de energia e infraestrutura.

“A recuperação da Ucrânia se tornará mais previsível graças à unidade e solidariedade do mundo”, afirmou Zelensky.

Ainda no âmbito da Conferência de Recuperação da Ucrânia, o presidente comentou o novo pacote de sanções contra a Rússia que foi acordado pelos países europeus.

Segundo ele, a medida limita adicionalmente os lucros que a Rússia recebeu na Europa até agora, bem como bloqueia algumas das rotas para contornar as sanções introduzidas anteriormente. “Todos os nossos parceiros estão totalmente informados sobre o quão crítico é bloquear todas as rotas de contornar as sanções”, afirmou.

