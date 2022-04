Boris Johnson compara Putin a crocodilo e diz que russo é pouco confiável

Segundo o premiê, o russo é pouco confiável, o que dificulta as conversas entre os dois países

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, comparou nesta quarta-feira (20) o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a um crocodilo, ao comentar as negociações de paz entre o Kremlin e o governo ucraniano.

Segundo o premiê, o russo é pouco confiável, o que dificulta as conversas entre os dois países. Johnson disse ainda que Putin deixou claro que quer tomar mais território ucraniano e pode lançar novos ataques a Kiev.

“Como você pode negociar com um crocodilo quando ele está com sua perna na mandíbula?”, questionou a repórteres, em um avião rumo à Índia, onde ficará por dois dias. “É muito difícil ver como os ucranianos podem negociar com Putin agora, dada sua manifesta falta de boa-fé.”