Representantes ocidentais deixam sala de reunião do G20 durante fala de russos

Autoridades do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Canadá deixaram a sala de uma reunião do G20 em Washington, nesta quarta-feira (20), no discurso da delegação russa.

Os ucranianos presentes, na condição de convidados, também deixaram o encontro, que reúne as principais autoridades financeiras das 20 maiores economias do mundo, de acordo com uma fonte familiarizada com a reunião.

“Estamos unidos em nossa condenação da guerra da Rússia contra a Ucrânia e pressionaremos por uma coordenação internacional mais forte para punir a Rússia”, disse o ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak.A saída de Moscou do G20 já é defendida por algumas potências ocidentais, como os EUA.

Participaram do ato simbólico desta quarta a secretária americana do Tesouro, Janet Yellen, o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, a ministra das Finanças canadense, Chrystia Freeland, que é descendente de ucranianos, e a delegação francesa. Do lado russo, o vice-ministro das Finanças, Timur Maksimov, esteve pessoalmente no evento; o chefe da pasta, Anton Siluanov, e a presidente do Banco Central participaram virtualmente.

O ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, está em Washington para o encontro do G20, mas não há relatos de que ele tenha aderido ao boicote. Na mesma linha a delegação alemã disse à agência AFP que não participaria do ato.

A falta de coesão entre os líderes pode atrapalhar as discussões, principalmente em relação à mudança climática e ao alívio da dívida de países pobres, apontam especialistas. Ainda nesta quarta, a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, pediu aos países-membros do G20 que continuem sua cooperação, apesar das tensões.