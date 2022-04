Bombardeios russos atingem aeroporto de Dnipro e deixam mortos em Kharkiv

O aeroporto da cidade de Dnipro, no leste da Ucrânia, também foi novamente atingido por bombardeios russos neste domingo

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas neste domingo, 10, na cidade ucraniana de Derhachy, na região nordeste de Kharkiv, disse o governador regional, Oleh Synyehubov, em um post no Facebook. As forças russas realizaram mais de sessenta ataques de artilharia em várias regiões, disse o governador.

“Duas pessoas foram mortas, há baixas. Como você pode ver, o exército russo continua ‘lutando’ com a população civil, porque não tem vitórias na frente”, afirmou Synyehubov.

O aeroporto da cidade de Dnipro, no leste da Ucrânia, também foi novamente atingido por bombardeios russos neste domingo, informou o governador regional.

Ainda não há informações sobre o número de vítimas.

“Novo ataque ao aeroporto de Dnipro. Não sobrou nada. O próprio aeroporto e a infraestrutura próxima foram destruídos. E os mísseis ainda estão voando”, escreveu Valentin Reznichenko no Telegram.

O aeroporto de Dnipro, cidade industrial às margens do rio Dnieper, que separa o leste do país – pró-russo – do restante do território ucraniano, já foi alvo de um bombardeio russo em março, após o qual a pista foi destruída e o terminal danificado

Na sexta-feira, 8, um ataque com mísseis em uma estação de trem em Kramatorsk, no leste da Ucrânia matou ao menos 52 civis que tentavam deixar o país. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

