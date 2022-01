Biden responsabiliza Trump e suas ‘redes de mentiras’ em discurso de 1 ano do ataque ao Capitólio

Biden ainda o acusou de negligência. “O ex-presidente ficou sentado em uma sala de jantar, perto do Salão Oval, vendo o que acontecia pela TV”

Rafael Balago

O presidente Joe Biden fez ataques ao ex-presidente Donald Trump em um discurso nesta quinta (6) para marcar um ano da invasão do Congresso e disse que os EUA precisam decidir qual tipo de país querem ser. “Pela primeira vez na nossa história, um presidente tentou impedir a transição pacífica de poder com uma multidão violenta que atacou o Congresso”, disse Biden, na sala de estátuas do Capitólio. “Mas eles falharam. E nesse dia de lembrança, temos de garantir que que um ataque desse nunca, nunca mais aconteça de novo”.

“O ex-presidente criou uma rede de mentiras sobre a eleição de 2020. E fez isso porque vê seus interesses como mais importantes do que os interesses da América. Seu ego ferido importa mais para ele do que nossa democracia e nossa Constituição. Ele não consegue aceitar que perdeu”, prosseguiu o democrata.

Biden também acusou Trump de negligência. “O ex-presidente ficou sentado em uma sala de jantar, perto do Salão Oval, vendo o que acontecia pela TV, e não fez nada por horas. Havia vidas em risco. Aquilo não era um grupo de turistas. Era uma insurreição armada”, disse.

“Vamos ser uma nação que permite a funcionários eleitorais ligados a partidos revertererem a vontade expressa das pessoas? Vamos ser uma nação que vive não pela luz da verdade mas pela sombra das mentiras? Não podemos nos permitir ser esse tipo de nação”, disse Biden.

Antes de Biden, a vice-presidente Kamala Harris também discursou. Ela comparou o ataque de 6 de janeiro a grandes momentos da história do país, como o bombardeio a Pearl Harbor e o 11 de setembro. “Aquele ataque mostrou a fragilidade da democracia. Se não a protegermos, ela vai embora”, discursou.

Durante o dia, outros eventos serão realizados em Washington para marcar um ano da invasão. Ao meio dia haverá uma cerimônia na Câmara, com um minuto de silêncio em respeito às vítimas. Durante a tarde, será feita uma vigília do lado de fora do Capitólio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A agressão à democracia de um ano atrás foi uma tentativa de Trump e apoiadores de mudar à força o resultado da eleição. O republicano havia perdido a reeleição para Biden, em novembro de 2020, mas se recusou a assumir a derrota, alegando uma suposta fraude, nunca comprovada.

Em 6 de janeiro de 2021, o Congresso faria a certificação dos votos enviados pelos estados. A estratégia de Trump era tentar convencer parlamentares a invalidar parte dos resultados. O então presidente considerou que poderia reverter a derrota caso conseguisse que congressistas mudassem os números de alguns locais -manobra inviável na Câmara- e pressionou seu vice, Mike Pence, que comandaria a sessão, a recusar dados enviados pelos estados (o que ele se negou a fazer).

Naquele dia, Trump fez um comício para questionar o resultado do voto popular e exortou seus apoiadores a lutar, sem pedir explicitamente que invadissem o Congresso. Em seguida, recolheu-se e permaneceu quieto durante a invasão, por mais de duas horas, apesar de apelos para que fizesse algo.

Várias instâncias do governo americano trabalham para investigar e punir os envolvidos na invasão. O FBI prendeu e processou mais de 725 pessoas. No Congresso, uma comissão bipartidária investiga as autoridades envolvidas no planejamento da ação, e busca também apurar responsabilidades por negligência. Trump, por exemplo, levou mais de duas horas para vir a público pedir que os invasores fossem embora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se ficar provado que ele e outras autoridades tiveram papel ativo em planejar a invasão ou foram negligentes, poderão ser processados na esfera criminal por tentar impedir ou corromper um procedimento oficial do Congresso -a certificação dos votos-, crime previsto no código de leis federais com pena que pode chegar a 20 anos de prisão.