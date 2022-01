Vendas de motos sobem 26,4% em 2021, para 1,16 milhão de unidades, diz Fenabrave

A maior demanda por transporte individual e a expansão dos serviços de delivery na pandemia contribuíram para o resultado positivo

As vendas de motos terminaram 2021 com crescimento de 26,4%, acumulando 1,16 milhão de unidades entregues ao consumidor nos doze meses do ano passado.

A maior demanda por transporte individual, sendo a moto um veículo financeiramente mais acessível do que o carro, e a expansão dos serviços de entrega (delivery) na pandemia contribuíram ao resultado positivo na indústria de duas rodas.

Apesar das limitações de produção, principalmente no início do ano com o colapso dos hospitais em Manaus, onde estão as montadoras de motos, o setor conseguiu se recuperar do tombo do primeiro ano da pandemia, voltando a superar o nível de vendas de antes da crise sanitária.

Divulgado nesta quinta-feira, 6, pela Fenabrave, entidade que representa as concessionárias, o balanço mostra que as vendas de motos em dezembro subiram 5,6% contra novembro, chegando a 112,4 mil unidades. Frente ao mesmo período de 2020, o volume de motos vendidas teve alta de 13,7%.

Estadão Conteúdo