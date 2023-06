Biden recebe executivos e faz pressão para acabar com ‘taxas ocultas’ ao consumidor

Biden priorizou o esforço para combater taxas surpresa ou não divulgadas em seu discurso sobre o Estado da União

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu nesta quinta-feira, 15, executivos da Live Nation, Airbnb e outras empresas na Casa Branca para destacar o esforço de seu governo para acabar com as chamadas “taxas de lixo”, aquelas que surpreendem os consumidores no valor final. Biden priorizou o esforço para combater taxas surpresa ou não divulgadas em seu discurso sobre o Estado da União e pediu legislação, regulamentação e ação do setor privado para acabar com elas.

No evento desta quinta, Biden deveria anunciar ações de empresas que eliminaram ou planejam eliminar essas taxas surpresa.

O impulso de defesa do consumidor faz parte do discurso do presidente democrata aos eleitores antes de sua candidatura à reeleição em 2024, pautado na promessa de que o governo pode ajudar a melhorar suas vidas de maneiras grandes e pequenas.

Na Casa Branca, a Live Nation, com sede em Beverly Hills, Califórnia, anunciou que fornecerá aos clientes um preço total antecipado – ou seja, o preço real de compra, incluindo taxas de serviço e quaisquer outras taxas até setembro, além disso, a Ticketmaster dará aos consumidores a opção de visualizar os preços completos antecipadamente.

A SeatGeek, com sede em Nova York, também apresentará recursos para facilitar a busca de passagens com o custo real exibido.

O Airbnb, com sede em São Francisco, lançou sua ferramenta de precificação completa em dezembro, depois de Biden ter pedido pela primeira vez às empresas que parassem de ocultar taxas.

Estadão conteúdo