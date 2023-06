Frente fria no Centro-Oeste faz temperatura cair para 7ºC em Mato Grosso do Sul

A frente fria que avança no país tem gerado quedas de temperatura em regiões acostumadas com o calor, como o Centro-Oeste

Catarina Scortecci

Curitiba, PR

A frente fria que avança no país tem gerado quedas de temperatura em regiões acostumadas com o calor, como o Centro-Oeste. Nesta semana, a temperatura despencou nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e há um caso suspeito de morte por hipotermia na capital Campo Grande (MS).

A meteorologista Helena Turon Balbino, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) em São Paulo, disse que isso está ocorrendo porque a frente fria é do tipo continental e entra pela região Sudoeste do país.

Segundo ela, as consequências da frente fria para a região Centro-Oeste chamaram mais atenção porque, na região Sul, mais acostumada com um inverno rigoroso, as temperaturas não baixaram tanto.

“Choveu muito no Sul e isso evitou uma queda maior nas temperaturas. Tem um ciclone no oceano mandando umidade para o Sul”, diz a meteorologista.

Em Campo Grande, a temperatura mínima registrada nesta quarta-feira (14) foi de 7,2ºC, enquanto a máxima não passou de 9ºC.

A mesma temperatura mínima está prevista para esta quinta-feira (15). São as menores temperaturas do ano na capital de Mato Grosso do Sul.

Os números representam uma forte queda: no último domingo (11), embora a mínima fosse de 16,1ºC , a máxima chegava a 30,3ºC.

Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a temperatura também despencou desde domingo. Por volta do meio-dia desta quinta-feira (15), a cidade registrava 13ºC, semelhante a Curitiba (PR).

De acordo com o Inmet, as temperaturas começam a subir a partir desta sexta-feira (16).

A forte queda de temperatura em Campo Grande pode ter gerado uma morte por hipotermia. Na manhã de quarta-feira (14), o corpo de um homem de 57 anos foi encontrado na calçada por um funcionário de uma madeireira próxima, no bairro Jardim Monumento.

No registro da Polícia Militar consta que o funcionário chegou no período da manhã para trabalhar quando “se deparou com um indivíduo deitado na calçada ao lado do comércio, próximo a parede da loja, e aparentemente parecia estar em óbito”.

A perícia foi acionada e constatou a morte. Não havia sinais de violência na vítima. A Polícia Civil ainda investiga as causas da morte.