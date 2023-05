Biden indica Philip Jefferson para vice-presidência do Fed

A posição era ocupada por Lael Brainard, que deixou o cargo em fevereiro para ser diretora do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira (12) a indicação do economista Philip Jefferson como vice-presidente do Federal Reserve (Fed, Banco Central americano).

A posição era ocupada por Lael Brainard, que deixou o cargo em fevereiro para ser diretora do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca.

Se confirmado, Jefferson assumirá a vice-presidência em um momento crucial para o Fed, que elevou as taxas de juros 10 vezes desde o ano passado, na tentativa de combater a inflação acima da meta.

Atuando como um dos governadores do Fed desde sua confirmação no Senado no ano passado, pode se tornar o segundo vice-presidente negro do Fed.

Biden também anunciou a indicação de Adriana Kugler, diretora-executivo no Banco Mundial, para o posto de governadora do Fed. Se também for confirmada, será a primeira americana de origem hispânica no conselho do Fed.

