Biden afirma que há pelo menos 11 americanos mortos em Israel e reforça apoio ao país

O presidente americano, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 9, os Estados Unidos e Israel são parceiros inseparáveis, e disse que seu país continuará garantindo que o aliado tenha o que precisa para “se defender e ao seu povo”. Em comunicado, o democrata indicou que conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ocasião na qual expressou seu apoio.

Biden afirmou que já há conhecimento de que ao menos 11 americanos foram mortos no território israelense por conta dos ataques iniciados no último sábado. O presidente reconheceu ainda a possibilidade de que reféns com nacionalidade americana estejam em poder do Hamas, o que disse acreditar ser “provável”. No comunicado, Biden disse que o governo está trabalhando para auxiliar os nacionais que seguem em Israel.

Segundo o presidente, em cidades de todo os Estados Unidos, os departamentos de polícia reforçaram a segurança em torno dos centros de vida judaica, enquanto agências federais estão monitorando de perto quaisquer ameaças domésticas relacionadas aos ataques em Israel.

Estadão Conteúdo