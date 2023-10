Israel: mais de 100 corpos são encontrados em comunidade agrícola

O porta-voz do grupo Hamas, Abu Obeida, disse que o grupo matará um civil prisioneiro israelense refém toda vez que Israel atacar civis

O serviço de resgate de Israel, Zaka, afirma que mais de 100 corpos foram recuperados de uma pequena comunidade agrícola, supostamente vítimas do ataque do Hamas contra Israel.

O número faz parte do total de 900 pessoas supostamente mortas no ataque do Hamas. O kibbutz Beeri tinha uma população de cerca de 1.000 pessoas antes do ataque.

Hamas ameaça matar reféns israelenses

O porta-voz do grupo Hamas, Abu Obeida, disse que o grupo matará um civil prisioneiro israelense refém toda vez que Israel atacar civis nas suas casas em Gaza “sem aviso prévio”. A declaração foi feita em resposta aos ataques aéreos de Teerã.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, alertou o Hamas contra ferir qualquer um dos reféns, dizendo que “esse crime de guerra não será perdoado”.

Estadão Conteúdo