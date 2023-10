Israel: famílias perto da fronteira com o Líbano fogem com aumento de bombardeios

Os bombardeios israelenses se intensificaram depois que quatro militantes cruzaram a fronteira e entraram em confronto com as tropas

Famílias em várias cidades perto da fronteira no sul do Líbano começaram a fugir para o norte, à medida que os bombardeios israelitas continuam na área.

Uma equipe da Associated Press viu vários carros lotados de pessoas e pertences partindo na segunda-feira. “Tentamos fugir da aldeia Aita el-Shaab para Rmeish, mas nos disseram que todos tinham de ficar em sua área”, disse um homem enquanto ele e a sua família tentavam fugir.

Os bombardeios israelenses se intensificaram depois que quatro militantes cruzaram a fronteira e entraram em confronto com as tropas das Forças de Defesa de Israel na segunda-feira. Vários foguetes foram disparados perto da fronteira com o Líbano anteriormente.

Um porta-voz da organização Hezbollah negou o envolvimento do grupo militante na operação.

Estadão Conteúdo