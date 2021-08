Assassino de Bobby Kennedy consegue condicional

A decisão foi tomada após dois filhos de Kennedy defenderem Sirhan e promotores se recusarem a argumentar que ele deveria permanecer detido

O assassino do senador americano Robert F. Kennedy, Sirhan Sirhan, recebeu liberdade condicional nesta sexta-feira, 27, após passar 53 anos na prisão. A decisão foi tomada após dois filhos de Kennedy defenderem Sirhan e promotores se recusarem a argumentar que ele deveria permanecer detido.

Embora seja uma grande vitória para Sirhan, de 77 anos, a decisão não garante sua libertação. Ela será revisada nos próximos 90 dias pela equipe do Conselho de Liberdade Condicional da Califórnia. Em seguida, será enviada ao governador, que terá 30 dias para decidir se concorda, revoga ou modifica o texto.

Douglas Kennedy, que era uma criança quando seu pai foi morto a tiros em 1968, disse que ficou comovido com o remorso de Sirhan. Ele afirmou que o homem não deveria permanecer preso se não oferecesse risco aos outros.

“Estou impressionado apenas por ser capaz de ver Sirhan cara a cara”, disse ele. “Acho que vivi minha vida com medo dele e de seu nome, de uma forma ou de outra. E estou grato hoje por vê-lo como um ser humano digno de compaixão e amor.”

O senador por Nova York e irmão do presidente John F. Kennedy era candidato democrata à presidência quando foi morto a tiros em 6 de junho de 1968, no Ambassador Hotel, em Los Angeles, momentos depois de fazer um discurso de vitória nas primárias da Califórnia.

Sirhan, que foi condenado por assassinato em primeiro grau, disse que não se lembra do crime. Sua advogada, Angela Berry, argumentou que o conselho deveria basear sua decisão em quem Sirhan é hoje.

Os promotores se recusaram a participar ou se opor à libertação de Sirhan de acordo com uma política do promotor público do condado de Los Angeles, George Gascon, um ex-policial que assumiu o cargo no ano passado após concorrer a uma plataforma de reforma.

Gascon, que disse que idolatrava os Kennedys e lamentava o assassinato de RFK, acredita que o papel dos promotores termina na sentença e que eles não devem influenciar as decisões de libertar prisioneiros.