Arranha-céu mais alto do Japão, de 330 metros e 64 andares, é finalizado

O novo edifício mais alto do Japão teve sua construção concluída no dia 30 de junho, anunciaram nesta semana as empresas Mori Building e Japan Post. Uma torre de 330 metros de altura, da construção Azabudai Hills, que fica na região de Minato, em Tóquio, superou o arranha-céu Abeno Harukas, em Osaka, com 300 metros, agora o segundo mais alto do País.

Com 64 andares e 330 metros, a torre District Mori é um dos três arranha-céus que integra o complexo Azabudai Hills. Ele levou quatro anos para ser construído e abrigará residências, escritórios, clínicas ambulatoriais, estabelecimentos comerciais, estacionamento e uma escola. O exterior foi projetado pela norte-americana Pelli Clarke and Partners. O interior possui uma área total de aluguel de aproximadamente 204 mil metros quadrados.

Idealizado em 1989, projeto Azabudai Hills tem o conceito de uma “vila urbana moderna”, conforme descrevem as construtoras. Ao total, são 8,1 hectares do complexo, que abrigará 2,4 hectares de vegetação, uma praça central de 6 mil metros quadrados, além de 1,4 mil residências, escritórios, lojas, restaurantes, hotel, um centro de medicina preventiva e uma escola internacional.

A previsão é que todo o complexo Azabudai Hills seja inaugurado ainda este ano, no outono japonês (primavera no Brasil), restando somente “toques finais” para a conclusão total. O local de uso misto acomodará cerca de 20 mil funcionários e 3,5 mil residentes e deverá receber de 25 a 30 milhões de visitantes anualmente.

