“Alguém será julgado pelos descasos da pandemia”, diz Lula

“O negacionista que governava esse país tem que assumir responsabilidade, pelo menos por parte de 300 mil mortes”, disse Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta quarta-feira (05), da 17ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, e afirmou, em discurso, que um dia alguém será julgado pela “irresponsabilidade e descaso” registrados durante a pandemia de covid-19.

Ainda durante fala, o mandatário destacou que não há “um brasileiro ou brasileira de boa fé” que não reconheça os esforços dos profissionais do setor, sobretudo do Sistema Único de Saúde (SUS), no combate ao vírus.

“Graças a você, a gente não chegou a 1 milhão de mortos nesse país, ou mais. O negacionista que governava esse país tem que assumir responsabilidade, pelo menos por parte de 300 mil mortes das 700 mil que morreram neste país, porque as pessoas morreram por falta de atenção, pelo negacionismo, por falta de vacina, por falta de respirador. As pessoas morreram porque esse país, em algum momento, teve um governo que não era um governo, era um genocida colocando em prática a mais perversa atitude com relação ao ser humano”, disse.

“Haverá um dia, neste país, em que a covid-19 será estudada com mais profundidade e haverá um dia em que alguém será julgado pela irresponsabilidade e pelo descaso que houve no tratamento do SUS. Alguém que resolveu desafiar a ciência, os cientistas internos, os pesquisadores internos, a Organização Mundial da Saúde. Não se respeitava nada. Além disso, obrigou os laboratórios do Exército e das Forças Armadas a produzirem cloroquina para ajudar na enganação do povo brasileiro. Isso não ficará impune na história da saúde brasileira”.

As informações são da Agência Brasil