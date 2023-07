Lira acredita em votação de Carf esta semana e diz não ter tratado sobre arcabouço com líderes

Lira admitiu o novo arcabouço fiscal que está em terceiro lugar na lista de prioridades da agenda da Casa, depois da reforma tributária e do Carf

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta quarta-feira, 5, acreditar que a votação do projeto de lei do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) possa ocorrer ainda nesta semana, sem citar uma data específica. As mudanças no arcabouço fiscal feitas pelo Senado, de acordo com ele, ainda não foram tratadas em reunião com líderes.

Como mostrou a reportagem, um novo adiamento do Carf pode atrasar a votação de outras pautas, como o arcabouço fiscal. O PL do Carf tramita com urgência constitucional e, por isso, passou a trancar a pauta da Câmara. Ou seja, antes de analisar qualquer outra proposta, os deputados precisam votar o projeto, caso a urgência não seja retirada pelo governo. Ainda há resistências, no entanto, em relação a pontos do relatório apresentado pelo deputado Beto Pereira (PSDB-MS).

Lira admitiu o novo arcabouço fiscal que está em terceiro lugar na lista de prioridades da agenda da Casa, depois da reforma tributária e do Carf. “Arcabouço na sua maioria está pacificado. Nós só vamos nos debruçar sobre as alterações que o Senado fez. E eu quero lhe ser muito sincero. Eu não reuni os líderes ainda para tratar de arcabouço porque ele está em uma parametrização de terceiro na linha sucessória”, acrescentou, em entrevista à GloboNews.

